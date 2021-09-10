Экс-глава Кабанского района скончался на 66-м году жизни

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах большого числа людей



Экс-глава Кабанского района Сергей Витальевич Савватеев скончался 9 сентября на 66-м году ушел из жизни. В Бурятии производственная деятельность С. В. Савватеева, уроженца Читинской области, начиналась на Тимлюйском заводе асбоцемизделий, где он прошел путь от мастера производственного цеха до генерального директора. Возглавив коллектив в непростое для предприятия время, он не только сохранил завод, но и всего за три года вместе со своей командой в три раза обеспечил рост производства готовой продукции.



С 2008 года по 2011 год Сергей Витальевич работал в должности вице-президента, исполнительного директора Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия, заслужив уважение бизнес-сообщества своей компетентностью и деловыми качествами. После он был избран главой Кабанского района.



За время его работы в этой должности происходили изменения во всех сферах жизнедеятельности района: шло внедрение новых передовых технологии в сельскохозяйственном и промышленном производстве, строительстве, были созданы условия для развития всех отраслей экономики.



Сергея Витальевича всегда отличала активная жизненная позиция. Он оставил о себе добрую память. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах большого числа людей.



Сергей Витальевич Савватеев родился 21 сентября 1955 года в городе Нерчинске Читинской области. В 1978 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». В 1981 году переехал в Кабанский район п.Каменск, где работал на Тимлюйском заводе асбоцемизделий. Прошёл путь от мастера производственного цеха до генерального директора. В 2004 году назначен директором на Тимлюйский цементный завод. Благодаря своим личностным и профессиональным качествам сумел сохранить завод, который переживал стадию второго банкротства. За три года завод увеличил производство готовой продукции в три раза, заработная плата рабочим возросла в 2,5 раза.



С 2008 года по 2011 год Сергей Витальевич работал в должности вице-президента, исполнительного директора РОО «Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия». 14 декабря 2011 г. избран главой Кабанского района.



За время работы Сергея Витальевича произошли коренные изменения во всех сферах жизнедеятельности района, внедрялись новые передовые технологии в сельскохозяйственном и промышленном производстве, строительстве, стабильно функционировали системы жизнеобеспечения района, создаются условия для развития всех отраслей экономики. Район стал участником многих федеральных и республиканских программ, в частности, огромная работа проводилась по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Быстрыми шагами шло развитие туристической отрасли, благодаря федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в Кабанском районе создается туристско-рекреационный кластер «Подлеморье» со всей современной инфраструктурой. За период с 2011 года по 2015 объем привлеченных инвестиций составил почти 9 млрд рублей.



Официально Сергей Савватеев покинул пост в октябре 2015 года из-за проблем со здоровьем. Заявление написал по собственному желанию.



Сергей Витальевич не раз был отмечен высокими наградами в числе них: «Почетный строитель России», «Заслуженный строитель Республики Бурятия», Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России», «Почетный знак РСПП».



Фото: администрация Кабанского района Бурятии







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.