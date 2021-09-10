В Бурятии водитель джипа заклеил номера, чтобы не платить штрафы

Теперь нарушителю придется раскошелиться на 5 тысяч рублей





Сегодня ночью в Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Его 33-летний водитель заклеил номера плёнкой, препятствующей их идентификации. В отношении нарушителя составлен административный протокол, сообщили в ГИБДД Бурятии.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством с номерами, которые не позволяют их идентифицировать, влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.







