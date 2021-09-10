В Бурятии водитель джипа заклеил номера, чтобы не платить штрафы

Теперь нарушителю придется раскошелиться на 5 тысяч рублей
Сегодня ночью в Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Его 33-летний водитель заклеил номера плёнкой, препятствующей их идентификации. В отношении нарушителя составлен административный протокол, сообщили в ГИБДД Бурятии.
В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством с номерами, которые не позволяют их идентифицировать, влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Отметим, водители дорогих автомобилей в Бурятии нередко прибегают к всевозможным уловкам, чтобы не подставиться под дорожные камеры. Так, летом этого года камеры зафиксировали нарушение скоростного режима водителем внедорожника «Лексус». Престижный автомобиль ехал по трассе «Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан» со скоростью 166 км/ч. При изучении фотоматериалов сотрудники ГИБДД увидели, что водитель прикрыл госномер куском ткани. Однако, несмотря на хитрость автовладельца, полицейским удалось установить личность нарушителя.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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