Лекарство от ковида будет стоить не более 2916 рублей за упаковку

Антимонопольная служба установила предельную цену на препарат «Ковидолек»



ФАС согласовала предельную отпускную цену на лекарство от коронавируса, сообщает



Между тем, «Ковидолек» зарегистрирован по ускоренной процедуре в период пандемии. Сейчас продолжается третья фаза его клинических испытаний, которая началась в апреле этого года. Средство уже включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).



В инструкции говорится, что применение «Ковидолек» возможно только в условиях стационара. Лекарство содержит противовирусное средство фавипиравир. Производит его компания «Нанолек».



Фото: pixabay.com



ФАС согласовала предельную отпускную цену на лекарство от коронавируса, сообщает «Российская газета» . Цена упаковки из 40 таблеток на препарат «Ковидолек» в аптеке составит не более 2916 рублей. Решение об этом опубликовано на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы. В телеграм-канале ведомства отмечается, что лекарство обладает противовирусным действием и используется в лечении коронавируса.Между тем, «Ковидолек» зарегистрирован по ускоренной процедуре в период пандемии. Сейчас продолжается третья фаза его клинических испытаний, которая началась в апреле этого года. Средство уже включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).В инструкции говорится, что применение «Ковидолек» возможно только в условиях стационара. Лекарство содержит противовирусное средство фавипиравир. Производит его компания «Нанолек».Фото: pixabay.com

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