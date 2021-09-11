В Бурятии на 30 выздоровевших от ковида приходится 78 заболевших

За прошедшие сутки от коронавируса умерли два человека



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 11.09.2021 зарегистрировано 57333 (+78) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 916) приходится на жителей Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 64 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 11.09.2021 число контактных лиц – 6534 человек.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 49 333 (+30) человек, дополнительно сняты с наблюдения 67 чел.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 332 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 291. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397 коек: занято – 332, свободно – 65 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,6%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 948 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1799 (+2) человек (в возрасте до 65 лет – 1, старше 65 лет – 1 чел.).



В лабораториях 6 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2129 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1488374 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 238 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 212 595 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: pexels.com





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