В Бурятии от коронавируса умер еще один человек



В республике на 12 сентября выявлено 77 заболевших ковидом. За это же время выздоровело 10 человек, снято с наблюдения 49, скончался один больной старше 65 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В стационарах республики сегодня получают лечение 339 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В отделениях реанимации находится 46 пациентов (из них старше 65 лет – 26 человек). На ИВЛ –17 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397коек: занято – 339, свободно – 58 коек. Занятость коечного фонда составляет 85 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 926 человек.

Число контактных лиц – 6708 человек.

На данный момент завершили вакцинацию от ковида 278 011 человек. Это 64% от плана – до 1 октября планируется привить 431 580 жителей Бурятии.





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