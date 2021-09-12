Пострадавшие от паводков в Бурятии получают компенсационные выплаты



В Бурятии продолжается работа по оказанию помощи населению республики, пострадавшему от паводков. Дополнительные выплаты на общую сумму 5,56 млн рублей получат жители Кяхтинского района. Такое решение было поддержано 12 сентября на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Республике Бурятия.

- Температура воздуха уже снижается, поэтому помощь нужно оказывать оперативно. Мы будем держать этот вопрос на контроле, пока компенсации не получат абсолютно все пострадавшие. Вопрос держит на контроле лично глава Бурятии, - отметил зампред правительства РБ Петр Мордовской.

Эта сумма станет уже вторым траншем средств для оказания помощи. Средства получат 77 человек – это жители поселка Наушки, села Хоронхой и села Усть-Кяхта. В настоящее время сформированы еще 12 дел на 100 тыс. рублей.

Ранее материальная помощь перечислена 132 жителям Кяхтинского района на общую сумму 4,8 млн рублей. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в районе 27 августа.

В поселке Наушки Кяхтинского района перечисления получили 34 человека по 10 тыс. рублей, шесть человек - по 100 тыс. рублей и один человек – 50 тыс. рублей. В селе Хоронхой выплаты осуществлены 31 человеку по 10 тыс. рублей, 26 жителям - по 100 тыс. рублей. В с. Усть-Кяхта материальную помощь получили 34 человека по 10 тыс. рублей.



Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии