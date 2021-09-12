Воду с подтопленных участков в Бурятии откачивают пожарной техникой



В подтопленных населенных пунктах республики работают сотрудники МЧС России, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы совместно с органами местного самоуправления, местным населением и добровольцами.

Мероприятия по устранению последствий подтоплений продолжаются, населению оказывается адресная помощь – доставка питьевой воды, продуктов питания, предметов первой необходимости. Ведется откачивание воды с подтопленных улиц, приусадебных участков, просушка домов.

В Иволгинском районе в работах задействована пожарная насосная станция с магистральной линией протяженностью 1200 метров. Благодаря технике на подтопленных участках наблюдается понижение уровня воды.





В настоящее время на территории республики остаются подтопленными 53 дома, 2077 приусадебных участков, в большинстве из которых наблюдается выход грунтовых вод. Рабочими группами муниципальных образований ведется обследование территорий и прием заявлений от граждан, пострадавших от паводка.

Всего в ликвидации последствий ЧС задействованы 141 человек, 66 единиц техники. Гидрологическая обстановка на территории республики находится на круглосуточном контроле.





Фото: ГУ МЧС по Бурятии