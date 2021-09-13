В Бурятии водитель импортного байка погиб после наезда на джип

В субботу и воскресенье в республике зарегистрировано 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств









В результате ДТП мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где ночью скончался.



В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе два ДТП с участием мотоциклов.



Фото: pixabay.com В Бурятии 24-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», следуя со стороны села Заиграево в направлении села Новая Брянь наехал на «Тойоту Харриер». ДТП произошло в воскресенье около 11:30, сообщили в республиканской ГИБДД.В результате ДТП мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где ночью скончался.В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе два ДТП с участием мотоциклов. В обоих случаях молодые водители байков погибли. Фото: pixabay.com

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