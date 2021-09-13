Чиновнику правительства Бурятии пригрозили уголовным делом

Котельные на севере республики не получили допуск к эксплуатации



Прокуратура Бурятии проверила готовность муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону.

«По результатам проверки установлено, что коммунальными предприятиями Муйского и Тункинского районов не получены разрешения на допуск котельных в эксплуатацию, что может создать угрозу для жизни и здоровья граждан. В связи с возможным невыполнением плановых мероприятий по вводу котельных в эксплуатацию, заместителям глав Муйского и Тункинского районов, а также заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», - рассказали в надзорном ведомстве.



Как уточнили в прокуратуре, должностным лицам разъяснено, что в случае наступления тяжких последствий они могут быть привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону по статье «Халатность».



Фото: «Номер один» «По результатам проверки установлено, что коммунальными предприятиями Муйского и Тункинского районов не получены разрешения на допуск котельных в эксплуатацию, что может создать угрозу для жизни и здоровья граждан. В связи с возможным невыполнением плановых мероприятий по вводу котельных в эксплуатацию, заместителям глав Муйского и Тункинского районов, а также заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», - рассказали в надзорном ведомстве.Как уточнили в прокуратуре, должностным лицам разъяснено, что в случае наступления тяжких последствий они могут быть привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону по статье «Халатность».Фото: «Номер один»

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