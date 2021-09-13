В Бурятии нашли нарушения на руднике, где произошел взрыв

Так, на предприятии не было человека, ответственного за взрывные работы



Прокуратура Бурятии провела проверку компании «Рифей», на руднике которой в июне этого года произошел взрыв. По итогам проверки выявлено немало нарушений.

«Установлено, что руководством компании не приняты своевременные меры к назначению лица, ответственного за взрывные работы, на предприятии ненадлежащим образом осуществлялся учет взрывчатых веществ. В нарушение действующего законодательства к работе на руднике допущены лица, не прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование и обучение, некоторые работники предприятия не были обеспечены средствами индивидуальной защиты», - рассказали в надзорном ведомстве.



После проверки прокуратура внесла гендиректору предприятия представление. На данный момент выявленные нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение требований охраны труда начальник рудника и начальник подземного горного участка привлечены к административной ответственности.



Напомним, 3 июня в штольне №1 рудника «Владимирский», расположенном около поселка Самарта Окинского района, при проведении горных работ произошел взрыв, погиб 30-летний проходчик. По факту взрыва и гибели работника было возбуждено



Фото: Следственный комитет Бурятии «Установлено, что руководством компании не приняты своевременные меры к назначению лица, ответственного за взрывные работы, на предприятии ненадлежащим образом осуществлялся учет взрывчатых веществ. В нарушение действующего законодательства к работе на руднике допущены лица, не прошедшие обязательное психиатрическое освидетельствование и обучение, некоторые работники предприятия не были обеспечены средствами индивидуальной защиты», - рассказали в надзорном ведомстве.После проверки прокуратура внесла гендиректору предприятия представление. На данный момент выявленные нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за нарушение требований охраны труда начальник рудника и начальник подземного горного участка привлечены к административной ответственности.Напомним, 3 июня в штольне №1 рудника «Владимирский», расположенном около поселка Самарта Окинского района, при проведении горных работ произошел взрыв, погиб 30-летний проходчик. По факту взрыва и гибели работника было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».Фото: Следственный комитет Бурятии

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