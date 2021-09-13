Совет представителей байкальских районов создан в Бурятии

Совещательный орган при главе республики занялся проблемами муниципалитетов у Байкала



В Бурятии создан совет представителей байкальских районов при главе республики. В него вошли представители Прибайкальского, Кабанского, Баргузинского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск, а также представители профильных министерств и ведомств, Народного Хурала Бурятии, администраций районов и поселений, экологических объединений, особо охраняемых территорий. Первое заседание совета прошло в воскресенье, 12 сентября. Глава Бурятии принял в нем участие в режиме ВКС, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Это специальный совет, который займется вопросами районов, находящихся в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, у них своя специфика. Эти вопросы требуют отдельного рассмотрения, отдельных решений, которые влияют на жизнь людей в целом. Это будет постоянно действующий совет, а не разовое мероприятие. Многое для жителей этих районов мы уже смогли сделать. У нас поменялись границы водоохранной зоны, закон об ООПТ, нормы сброса по очистным, закон об экологической экспертизе. За это время поменяли много нормативов, включая нормативы на федеральном уровне. Работать в этом направлении будем и дальше. Сейчас работаем по карьерам, остаются у нас вопросы по сплошным рубкам в пределах населенных пунктов и еще много спорных тем, требующих решения. В формате этого совета предлагаю их рассматривать», - отметил глава Бурятии.



На первом заседании совета о своих проблемах высказались жители всех шести муниципальных образований, расположенных на побережье Байкала. Они подняли темы рыбной ловли, заготовки древесины и дров, строительства очистных сооружений, ликвидации свалок, квот для коренных малочисленных народов и не только.



Первым приложения внес мэр Северобайкальска Олег Котов.



«Любительское рыболовство очень важно для нас, у нас в сельской местности практически каждый второй - рыбак. У нас есть предложение для внесения в правила любительского рыболовства. В нынешней редакции правил есть такая строчка: «не более двух крючков с берега без использования плавучих средств». У нас просьба убрать формулировку «без использования плавучих средств» и наоборот включить «с использованием плавучих средств», так как с берега у нас рыбачить практически невозможно, берег у нас скалистый, каменистый, то есть по факту это рыбалка невыполнима. Также просим из правил убрать понятие ледового покрова. Мы это предлагаем для того, чтобы рыбалка была всесезонной, но за исключением периода, когда идет нерест», - обратился к участникам совета Олег Котов.



Алексей Цыденов ответил, что по теме изменения правил любительского рыболовства уже разговаривал с руководителем Росрыболовства Ильей Шестковам.



«В принципе, он поддерживает, что нужно менять условия ловли омуля для рыбаков, поэтому давайте от себя напишем предложение и на согласование ему направим. Отработайте этот вопрос с минсельхозим Бурятии, - поручил глава республики.



Не меньше представителей районов волнует вопрос строительства жилья за счет расширения поселка. В частности, в поселке Усть- Баргузин в очереди за землей под ИЖС стоит 422 человека, однако, чтобы выделить землю под строительство, необходимо произвести рубку леса около поселка, которая запрещена.



«У нас есть измененное 643-е постановление «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», в котором понятие «незатронутая природная территория» из границ населенных пунктов ушло, соответственно, по большому счету оснований для запрета нет», - ответил Алексей Цыденов.



Для решения этого вопроса в правительстве Бурятии пройдет совещание участием с республиканской и природоохранной прокуратур, агентства лесного хозяйства и другими ответственными органами с подключением к нему минприроды России.



Фото: egov-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.