Для жителей Бурятии, пострадавших от паводков, заготовлено 485 кубометров дров

Кроме того, на 3,6 млн рублей сформированы «борщевые» наборы для компенсации погибшего урожая подворий



В Бурятии жителям пострадавших от наводнения районов начали доставку дров на зиму. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства по текущей заявке муниципалитетов подготовлено 485 кубометров печного топлива для семей, оставшихся без дров из-за большой воды, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Кроме того, лесхозами создается дополнительный резерв в Заиграевском, Хандагатайском, Верхне-Талецком и Хоринском лесничествах», - уточнил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Александр Мартынов.



Напомним, в августе из-за разбушевавшейся стихии в зоне подтопления на территориях этих районов оказалось несколько сотен частных домовладений. Глава Бурятии посетил зоны ЧС, проверил ход аварийно-восстановительных работ и дал штабу по ликвидации последствий наводнения ряд поручений. В первую очередь – максимально оперативно оценить ущерб и выплатить людям материальную помощь и компенсации. Общий размер средств, направленных на устранений последствий паводков сейчас составляет 270 млн рублей.



«В Кяхтинский, Джидинский, Закаменский районы уже перечислены средства на осуществление выплат пострадавшим. Кроме того, на сегодняшний день на 3,6 млн рублей сформированы «борщевые» наборы: картофель, капуста, морковь и свекла, для возмещения подтопленных насаждений и огородов. Работа по оценке ущерба и назначениям выплат и помощи продолжается», - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Фото: pixabay.com





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