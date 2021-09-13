В Бурятии летальные исходы от COVID-19 стали единичными

Однако принципиального снижения числа суточных заражений не происходит



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 489. Это на 79 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 49% (27 976) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 801 человек, один -за последние сутки (старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 66 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 520 человек.



В стационарах получают лечение 344 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 304. В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет –28), на ИВЛ –18 пациентов (из них старше 65 –9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 926 человек..



Всего выздоровели от коронавируса 49 346 (+3) человек, дополнительно сняты с наблюдения 17 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 397 коек: занято – 344, свободно – 53 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,6%.



За сутки проведено исследований от 1 037 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 491 566 исследований.



Завершили вакцинацию 278 366 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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