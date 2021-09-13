В Улан-Удэ уровень Селенги медленно снижается

За сутки вода отступила еще на 2 см



За минувшие сутки уровень воды в Селенге снизился на 2 см, достигнув отметки в 236 см. Таким образом, слой выхода воды на пойму составляет 6 см.

Напомним, сутками ранее уровень Селенги в черте Улан-Удэ снизился на 1 см.



Фото: мэрия Улан-Удэ Напомним, сутками ранее уровень Селенги в черте Улан-Удэ снизился на 1 см.Фото: мэрия Улан-Удэ

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