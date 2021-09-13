В Улан-Удэ почтили память милиционера, погибшего от рук бандитов

Сержанта Алексея Башлеева застрелили в ходе разбойного нападения





Сегодня в Улан-Удэ личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии почтил память своего коллеги старшего сержанта милиции Алексея Башлеева, погибшего в 2000 году при исполнении служебного долга.

Сержант погиб в возрасте 25 лет при вооруженном нападении на пункт по заготовке леса в поселке Челутай Заиграевского района, куда он выехал для охраны груза при транспортировке. В ходе нападения Алексей Башлеев получил два огнестрельных ранения в голову и скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщили в Росгвардии Бурятии.





Утренний развод заступающих нарядов начался с минуты молчания в память о погибшем товарище.- Старший сержант милиции Алексей Башлеев был вашим ровесником, и погиб при исполнении служебного долга, и он отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, - отметил заместитель командира батальона подполковник полиции Олег Пуховской.Алексей Башлеев, уроженец села Тэгда Хоринского района, проходил службу в органах внутренних дел с 1994 года. Неоднократно поощрялся за добросовестное исполнение служебных обязанностей.Фото: Росгвардия Бурятии