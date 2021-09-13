Бурятия не получит субсидию на закупку контейнеров раздельного сбора мусора

В 2021 году 46 регионов России получат такую федеральную помощь на сумму 1 млрд рублей



Комиссия минприроды РФ определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2021 году. Заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий, из них отобраны 46, сообщила пресс-службе ведомства.



Бурятии не в списке отобранных, следует из пресс-релиза, хотя еще два байкальских региона Иркутская область и Забайкальский край в нем присутствуют. Впрочем,



«Всего территории подали заявки на приобретение более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идет работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.



Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа - это большая работа, которая ведется по всей стране. По его мнению, раньше эти направлением никто не занимался, начиная с советских времен. Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. Сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.



Фото: pixabay.com

Комиссия минприроды РФ определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2021 году. Заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий, из них отобраны 46, сообщила пресс-службе ведомства.Бурятии не в списке отобранных, следует из пресс-релиза, хотя еще два байкальских региона Иркутская область и Забайкальский край в нем присутствуют. Впрочем, как сообщал «Номер один» , в ближайшее время жители столицы Бурятии вновь смогут увидеть на улицах города печально известные итальянские мусорные баки, купленные еще при мэре Улан-Удэ Александре Голкове. Напомним, в 2014 году, когда городом руководил мэр Александр Голков, муниципалитет с помпой объявил о покупке сотен импортных мусорных баков, двух машин-мусоровозов, чтобы забирать отходы из них, и начале раздельного сбора мусора в улан-удэнских жилмассивах. Это обошлось бюджету в более чем 50 млн. рублей. Однако «итальянская» мусорная реформа в итоге провалилась. Когда в Бурятию пришел мусорный оператор «ЭкоАльянс», все 300 итальянских баков исчезли с улиц города.«Всего территории подали заявки на приобретение более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идет работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа - это большая работа, которая ведется по всей стране. По его мнению, раньше эти направлением никто не занимался, начиная с советских времен. Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. Сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.Фото: pixabay.com

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