Совет ветеранов Бурятии и отделение ПФР стали партнерами

Они вместе будут бороться с интернет-фейками по пенсионному и социальному законодательству



Совет ветеранов Бурятии и республиканское отделение ПФР подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на создание условий по повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения, обучению компьютерной и финансовой грамотности, совместному участию в развитии волонтерского движения и проведению мероприятий республиканского и районного уровней.



Со стороны общественной организации соглашение подписал председатель Совета ветеранов Геннадий Айдаев, от республиканского отделения ПФР – управляющий, член президиума Совета ветеранов, Климентий Шомоев, сообщила пресс-служба отделения.



Вместе с республиканским отделением ПФР соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Советом ветеранов заключили региональные министерства социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, культуры, спорта, а также республиканское агентство занятости населения.



По словам председателя общественной организации Геннадия Айдаева, это будет способствовать установлению тесного сотрудничества с федеральными и региональными органами власти для совместной работы, направленной на оказание содействия и помощи в решении насущных проблем пенсионеров.



Так, старшему поколению необходимо продолжать оказывать помощь в обучении компьютерной грамотности и финансовому просвещению. Пенсионным фондом очень многое сделано для того, чтобы старшее поколение не чувствовало себя в стороне от развития информационных технологий. При сотрудничестве ПФР и Ростелекома было разработано популярное среди пожилых людей пособие «Азбука интернета», которое ежегодно дополняется и издается большим тиражом. На основе обучающего буклета организованы и проводятся по всей стране курсы по компьютерной грамотности. Сейчас эту эстафету продолжает Союз пенсионеров России, с которым ПФР сложились крепкие, партнерские отношения.



Кроме того, по словам Геннадия Айдаева, тесное сотрудничество с Советом ветеранов и отделением ПФР необходимо в рамках проведения разъяснительной работы среди пожилых людей по пенсионному и социальному законодательству.



В соцсетях и тем более мессенджерах распространяется очень большое количество недостоверной информации, которой очень легко сбить с толку пожилых людей. Поэтому в первую очередь сотрудничество будет направлено на проведение информирования ветеранов о государственных услугах ПФР, чтобы они знали о своих правах и пользовались госуслугами, в том числе и в дистанционном формате.



Как сообщил Геннадий Айдаев, в преддверии Международного дня пожилого человека, Совет запланировал провести большую встречу ветеранов с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым и председателем Народного Хурала Республики Бурятия Владимиром Павловым. На нее соберутся старейшины со всей республики. Руководитель Бурятии расскажет ветеранам, в каком направлении развивается республика, что сделано и какие крупные проекты начнут реализовываться в ближайшей перспективе, ответит на вопросы ветеранов, которых у них накопилось много и многие вопросы касаются программ, направленных на активное долголетие и вовлечение старшего поколения в общественную жизнь региона.



Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, пройдут во всех районах республики. Ветераны очень надеются, что намеченным планам не помешает ковид. «Настоящих праздничных мероприятий не проводилось в последние годы, людям очень не хватает личного общения и встреч. И чтобы этим планам ничего не помещало, мы призываем всех пожилых людей вакцинироваться, - отметил председатель Совета ветеранов.



Фото: Отделение ПФР по Республике Бурятия







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