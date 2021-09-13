13.09.2021
Совет ветеранов Бурятии и отделение ПФР стали партнерами

Совет ветеранов Бурятии и отделение ПФР стали партнерами

Они вместе будут бороться с интернет-фейками по пенсионному и социальному законодательству

Совет ветеранов  Бурятии и  республиканское отделение ПФР подписали соглашение о сотрудничестве. Оно  будет направлено на  создание условий  по повышению  качества жизни и благополучия  граждан старшего поколения, обучению компьютерной и финансовой грамотности, совместному участию в развитии волонтерского движения  и проведению  мероприятий республиканского и районного уровней.

Со стороны общественной организации  соглашение подписал председатель Совета ветеранов Геннадий Айдаев, от  республиканского отделения  ПФР – управляющий, член президиума Совета ветеранов,  Климентий Шомоев, сообщила пресс-служба отделения.

Вместе с республиканским отделением ПФР  соглашения о  сотрудничестве  и взаимодействии  с Советом ветеранов заключили  региональные  министерства социальной защиты  населения, здравоохранения, образования и науки, культуры, спорта, а также   республиканское агентство занятости населения.

По словам председателя общественной организации Геннадия Айдаева, это будет способствовать установлению тесного сотрудничества   с федеральными и региональными органами власти  для  совместной работы, направленной  на оказание содействия  и помощи в решении   насущных проблем пенсионеров.

Так, старшему  поколению  необходимо продолжать  оказывать помощь в обучении компьютерной грамотности  и финансовому просвещению. Пенсионным фондом  очень многое сделано для того, чтобы старшее поколение  не чувствовало себя  в стороне от развития  информационных технологий.   При сотрудничестве ПФР и  Ростелекома  было разработано популярное среди пожилых людей   пособие «Азбука интернета», которое ежегодно дополняется и издается большим тиражом. На основе обучающего буклета организованы и проводятся по всей стране курсы по компьютерной грамотности. Сейчас эту эстафету продолжает  Союз пенсионеров России, с которым ПФР сложились  крепкие, партнерские отношения.    

Кроме того, по словам Геннадия Айдаева,  тесное сотрудничество с Советом ветеранов  и отделением ПФР необходимо в рамках  проведения разъяснительной работы среди пожилых людей  по  пенсионному и социальному законодательству.

В соцсетях и тем более мессенджерах распространяется очень большое количество недостоверной информации, которой очень легко сбить с толку пожилых людей. Поэтому  в первую очередь сотрудничество будет направлено на  проведение информирования ветеранов о государственных услугах ПФР, чтобы они знали о своих правах и пользовались госуслугами, в том числе  и в дистанционном формате.      
                            
Как сообщил Геннадий Айдаев, в преддверии Международного дня пожилого человека, Совет  запланировал провести большую встречу  ветеранов с главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым и председателем Народного Хурала Республики Бурятия  Владимиром Павловым. На нее соберутся старейшины со всей республики.   Руководитель  Бурятии  расскажет  ветеранам, в каком направлении развивается республика, что сделано и какие крупные  проекты  начнут реализовываться  в ближайшей перспективе,  ответит на вопросы ветеранов, которых у них накопилось много и  многие вопросы касаются программ, направленных на активное долголетие   и вовлечение старшего поколения в общественную жизнь региона.        

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека,  пройдут во всех районах республики.  Ветераны очень надеются, что намеченным планам не помешает ковид. «Настоящих праздничных мероприятий не проводилось в последние годы,  людям очень не хватает личного общения  и встреч. И чтобы этим планам ничего не помещало, мы призываем  всех пожилых людей вакцинироваться, - отметил  председатель Совета ветеранов.  
    
Фото: Отделение ПФР по Республике Бурятия


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