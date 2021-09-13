В Бурятии завязавший со спиртным сельчанин выпил и убил соседку

После четырех лет отказа от алкоголя именно он все равно привел к трагическим последствиям



В Бурятии 10 сентября ночью в квартире одного из домов в селе Иволгинск обнаружено тело 60-летней женщины с многочисленными травмами головы и туловища. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний сосед покойной, с которым они вместе распивали спиртные напитки, а затем поссорились.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе допроса мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия; при последующем предъявлении обвинения вину признал полностью, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Иволгинск, работал, алкогольные напитки на протяжении последних четырех лет не употреблял, по месту жительства характеризовался положительно. Однако 9 сентября в вечернее время он вдруг, без какого-либо повода, приобрел спиртное и зашел в гости к соседке, с которой поддерживал дружеские отношения. Вместе с ней и ее взрослой дочерью они сели за стол и стали выпивать. Около полуночи дочь ушла спать, оставив мать наедине с соседом. Через некоторое время между собутыльниками на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой гость напал на хозяйку квартиры и стал наносить ей удары кулаками по голове. Затем они вышли на улицу, где обвиняемый продолжил избивать женщину, повалил ее на землю и нанес удары ногами по различным частям тела. От полученных повреждений головы, грудной клетки, позвоночника и таза в результате травматического шока потерпевшая скончалась на месте происшествия. Опомнившись, мужчина сам пришел в отдел полиции и сообщил об учиненной расправе.



В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.