В Улан-Удэ на Левом берегу варварски спилили 15 молодых тополей

Ведется поиск виновных, очевидцев или владельцев видеорегистраторов просят обратиться в «Городское лесничество»









По предварительной версии, возможно, таким образом владельцы рекламных щитов открыли видимость своих рекламных конструкций. Ущерб составил более 150 тыс рублей, уточняет Комитет городского хозяйства. Деревья высадило «Городское лесничество» два года назад, все это время за ними велся бережный уход – полив, прополка, внесение удобрений.



Факты о нарушениях переданы в управление административного контроля администрации Улан-Удэ, которое ведет поиск виновных лиц. Очевидцев или владельцев видеорегистраторов просят обратиться в городское лесничество по тел.: 46-76-83.



Напомним, администрация Улан-Удэ разрабатывает закон о едином стандарте по обрезке кроны деревьев.



Отреагировав на жалобы улан-удэнцев, Комитет городского хозяйства разработал проект единого стандарта обрезки кроны деревьев в форме методического пособия. В разработке приняли участие ученые БГСХА, БГУ, БурНИИСХ, Лесопромышленного колледжа, отдела природопользования и охраны окружающей среды комитета, а также «Городского лесничества».



Согласно предложенному порядку индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица должны уведомлять Комитет городского хозяйства о начале работ по обрезке кроны деревьев. В случае отсутствия уведомлений и несоблюдения рекомендаций методического пособия по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников данные работы будут рассматриваться как повреждение зеленых насаждений и исполнители будут привлекаться к административной ответственности.



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ на улице Иволгинская неизвестные спилили 15 молодых тополей. Как сообщили в городской администрации, инцидент произошел на Левом берегу рядом со строительной базой «Терем» и средней школой № 44.По предварительной версии, возможно, таким образом владельцы рекламных щитов открыли видимость своих рекламных конструкций. Ущерб составил более 150 тыс рублей, уточняет Комитет городского хозяйства. Деревья высадило «Городское лесничество» два года назад, все это время за ними велся бережный уход – полив, прополка, внесение удобрений.Факты о нарушениях переданы в управление административного контроля администрации Улан-Удэ, которое ведет поиск виновных лиц. Очевидцев или владельцев видеорегистраторов просят обратиться в городское лесничество по тел.: 46-76-83.Напомним, администрация Улан-Удэ разрабатывает закон о едином стандарте по обрезке кроны деревьев. В СМИ и социальных сетях за последние два года обеспокоенные жители публиковали фотографии, на которых видны результаты неквалифицированной и зачастую варварской обрезки деревьев во дворах, выполненных силами управляющих компаний.Отреагировав на жалобы улан-удэнцев, Комитет городского хозяйства разработал проект единого стандарта обрезки кроны деревьев в форме методического пособия. В разработке приняли участие ученые БГСХА, БГУ, БурНИИСХ, Лесопромышленного колледжа, отдела природопользования и охраны окружающей среды комитета, а также «Городского лесничества».Согласно предложенному порядку индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица должны уведомлять Комитет городского хозяйства о начале работ по обрезке кроны деревьев. В случае отсутствия уведомлений и несоблюдения рекомендаций методического пособия по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников данные работы будут рассматриваться как повреждение зеленых насаждений и исполнители будут привлекаться к административной ответственности.Фото: ulan-ude-info.ru

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