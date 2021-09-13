Алексей Цыденов 16 сентября проведет прямой эфир в соцсетях

С начала августа глава Бурятии провел 51 встречу с жителями республики, в которой участвовала 21 тысяча человек



Глава Бурятии Алексей Цыденов 16 сентября проведет прямой эфир с жителями республики на своих страницах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук и Инстаграм:



https://www.instagram.com/tsydenov_aleksey/

https://vk.com/alexey.tsydenov

https://ok.ru/profile/571952860334

https://www.facebook.com/alexey.tsydenov



Кроме того, в понедельник, в 18:00 Алексей Цыденов проведет совместный прямой эфир с подписчиками популярного новостного паблика в сети Инстаграм «Buryatia online». Во вторник пройдет прямая линия с жителями Баргузинского района, в среду – Северобайкальска, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Прямые линии и встречи с жителями республики стали регулярными для Алексея Цыденова. Во время рабочих поездок по районам обязательный пункт программы - встречи с жителями, которые сейчас приобрели новый формат. Теперь они транслируются в социальных сетях правительства республики, а интернет-пользователи также могут задавать свои вопросы.



Участниками прямых линии с Алексеем Цыденовым уже стали жители восьми районов: Кабанского, Еравнинского, Заиграевского, Баунтовского, Прибайкальского, Муйского, Селенгинского и Бичурского. Всего поступило около 1200 вопросов.



Впервые же такой формат общения опробовали жители Кабанского района. Более 300 жителей района задали свои вопросы главе Бурятии в прямом эфире на официальной странице района в социальной сети Вконтакте, более 100 вопросов поступило в ходе эфира на страницах Правительства республики в Инстаграм и Ютуб. Людей интересовали вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, ликвидации свалок.

Жители Заиграевского района задали главе в режиме онлайн более 100 вопросов. Встреча продлилась более трех часов. Все вопросы, поступившие от жителей района, переданы для дальнейшей работы в профильные министерства и ведомства.



Рекорд по длительности прямого эфира установили жители Баунтовского района, где онлайн-встреча продолжалась 3,5 часа. По итогам эфира правительством Бурятии взяты в разработку задачи по обращениям Уакита, Усть-Джилинды и Варваринского. Минтрансу поручено до конца года утвердить тарифы авиаперевозок. Обсудили пути решения проблем с перебоями электричества в отдаленных селах Окунево, Россошино, по возобновлению работы почты и банкоматов даны поручения ответственным министерствам.



Этот формат общения с жителями республики будет продолжен в других районах.



«Когда напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию. Везде есть свои точечные вопросы, адресные, где-то это конкретный детский сад, школа, формирование новых рабочих мест. Есть общие вопросы и адресные, поэтому такие поездки полезны, ведь они позволяют определиться с приоритетами. Когда смотришь бумаги, сложно оценить какая все-таки «горящая» проблема, а какая еще потерпит. Поэтому, когда своими глазами видишь, напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию», - отметил глава Бурятии.



Прямые эфиры с предпринимательским сообществом также стали регулярными для главы Бурятии. Так, на бизнес-завтраке в конце июля очно собрались только 32 участника, большинство вопросов прозвучало через соцсети. Многие вопросы бизнесменов получили решение. На республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем вслед за встречей, часть ограничений для бизнеса смягчили. Оставшиеся под запретом получают денежные компенсации из бюджета.



В конце февраля также прошла большая встреча Алексея Цыденова с бизнес-сообществом в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ, в которой приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн – еще около 2 тысяч бизнесменов из всех районов республики.

В день молодежи Алексей Цыденов также провел общение с молодежным активом республики.



В целом, с начала августа глава Бурятии провел 51 встречу с жителями республики, в которой участвовала 21 тысяча человек, более 8,7 тыс пользователей социальных сетей следили за встречами в режиме онлайн.



Фото: egov-buryatia.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов 16 сентября проведет прямой эфир с жителями республики на своих страницах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук и Инстаграм:Кроме того, в понедельник, в 18:00 Алексей Цыденов проведет совместный прямой эфир с подписчиками популярного новостного паблика в сети Инстаграм «Buryatia online». Во вторник пройдет прямая линия с жителями Баргузинского района, в среду – Северобайкальска, сообщили в пресс-службе правительства республики.Прямые линии и встречи с жителями республики стали регулярными для Алексея Цыденова. Во время рабочих поездок по районам обязательный пункт программы - встречи с жителями, которые сейчас приобрели новый формат. Теперь они транслируются в социальных сетях правительства республики, а интернет-пользователи также могут задавать свои вопросы.Участниками прямых линии с Алексеем Цыденовым уже стали жители восьми районов: Кабанского, Еравнинского, Заиграевского, Баунтовского, Прибайкальского, Муйского, Селенгинского и Бичурского. Всего поступило около 1200 вопросов.Впервые же такой формат общения опробовали жители Кабанского района. Более 300 жителей района задали свои вопросы главе Бурятии в прямом эфире на официальной странице района в социальной сети Вконтакте, более 100 вопросов поступило в ходе эфира на страницах Правительства республики в Инстаграм и Ютуб. Людей интересовали вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, ликвидации свалок.Жители Заиграевского района задали главе в режиме онлайн более 100 вопросов. Встреча продлилась более трех часов. Все вопросы, поступившие от жителей района, переданы для дальнейшей работы в профильные министерства и ведомства.Рекорд по длительности прямого эфира установили жители Баунтовского района, где онлайн-встреча продолжалась 3,5 часа. По итогам эфира правительством Бурятии взяты в разработку задачи по обращениям Уакита, Усть-Джилинды и Варваринского. Минтрансу поручено до конца года утвердить тарифы авиаперевозок. Обсудили пути решения проблем с перебоями электричества в отдаленных селах Окунево, Россошино, по возобновлению работы почты и банкоматов даны поручения ответственным министерствам.Этот формат общения с жителями республики будет продолжен в других районах.«Когда напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию. Везде есть свои точечные вопросы, адресные, где-то это конкретный детский сад, школа, формирование новых рабочих мест. Есть общие вопросы и адресные, поэтому такие поездки полезны, ведь они позволяют определиться с приоритетами. Когда смотришь бумаги, сложно оценить какая все-таки «горящая» проблема, а какая еще потерпит. Поэтому, когда своими глазами видишь, напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию», - отметил глава Бурятии.Прямые эфиры с предпринимательским сообществом также стали регулярными для главы Бурятии. Так, на бизнес-завтраке в конце июля очно собрались только 32 участника, большинство вопросов прозвучало через соцсети. Многие вопросы бизнесменов получили решение. На республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем вслед за встречей, часть ограничений для бизнеса смягчили. Оставшиеся под запретом получают денежные компенсации из бюджета.В конце февраля также прошла большая встреча Алексея Цыденова с бизнес-сообществом в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ, в которой приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн – еще около 2 тысяч бизнесменов из всех районов республики.В день молодежи Алексей Цыденов также провел общение с молодежным активом республики.В целом, с начала августа глава Бурятии провел 51 встречу с жителями республики, в которой участвовала 21 тысяча человек, более 8,7 тыс пользователей социальных сетей следили за встречами в режиме онлайн.Фото: egov-buryatia.ru

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