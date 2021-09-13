Вблизи школ Улан-Удэ запустили «антисобачьи» патрули

Активисты проверяют территории вокруг образовательных учреждений на наличие агрессивных животных





Положение с нападениями собак на прохожих в Улан-Удэ остается напряженным. Недавно, как известно, в столице Бурятии произошли новые атаки. Причем на людей нападали собаки, имеющие владельцев.

«В городе 43 тысячи частных домовладений. Их все обошли. И на сегодня в порядка 22 тысячах домовладений проведена регистрация животных либо владельцы оштрафованы за отказ от регистрации животного. В случае отказа от регистрации составляются административные протоколы. На сегодня собрано около 717 тысяч рублей штрафов», - сообщил и. о. зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Игорь Мункуев.Работа с собаками, пойманными на улицах, идет по схеме отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в прежние места обитания (за исключением агрессивных животных). Нынешний подрядчик размещает их в приюте «Шанс» (в районе «Улан-Удэстальмоста»).С начала 2021 года отловлены и возвращены назад на улицы около трех тысяч собак. До конца года, по контракту, подрядчик должен отловить еще примерно 1800 собак. Пойманных агрессивных собак, не подлежащих выпуску назад на улицы, предписано держать в приюте до конца жизни.С началом нового учебного года вблизи городских школ начали ходить патрули дружинников. Муниципальные дружины три раза в день – утром, днем и вечером – проводят обход территории в радиусе километра от школ города и фиксируют факты агрессивного поведения собак.В мэрии Улан-Удэ также призывают владельцев собак внимательнее следить за своими питомцами и не допускать их самовыгула. Если собака безнадзорно ходит по улицам, то на хозяина могут наложить штраф до трех тысяч рублей.«При хозяине, дома, собаки могут быть добрыми. Но оказавшись за калиткой, особенно, если вас нет дома, они могут проявлять агрессию к прохожим – охранять свою территорию», - говорят в улан-удэнской мэрии.Жителей многоквартирных домов тоже призывают прекратить прикармливать бродячих собак, создавая им кормовую базу.Фото: мэрия Улан-Удэ