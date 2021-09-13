Музей истории Улан-Удэ отремонтируют на 28 млн рублей

При этом частично восстановят исторический фасад здания





Здание, где расположен Музей истории города Улан-Удэ, - это строение царских времен. В ту эпоху оно принадлежало купцу Ивану Голдобину. Сегодня запланировано провести реконструкцию исторического объекта.

«Проект предусматривает сохранение объемно-планировочного решения объекта культурного наследия с частичным воссозданием, по архивным фотографиям, уличного фасада северного пристроя», - сообщила и. о. директора Музея истории Улан-Удэ Кристина Братчикова.Изменения будут направлены на обеспечение полноценного функционирования музея на прежних площадях, но с использованием современного оборудования и технологий.Одно из главных изменений будет состоять в увеличении площади, занимаемой фондохранилищем, в котором хранятся исторические материалы и экспонаты. При входе будет подъемник для маломобильных посетителей. Увеличится санузел для посетителей. Предусмотрят все необходимые помещения, в т. ч. кладовые инвентаря, электрощитовую. Восстановят помещение с балконом. Установят киноэкраны и проекторы для просмотра архивных материалов.На фасаде музея восстановят утраченные элементы – деревянный декор карниза, наличники окон (снаружи и внутри здания), элементы козырьков, использовавшихся на входе.На первом этаже расположится тамбур, гардероб, касса, холл, выставочный зал, мультимедийный зал, кабинет главного хранителя, фондохранилище и некоторые другие помещения. Федеральный бюджет выделил на реконструкцию порядка 16 млн. рублей. Республиканский – почти 9 млн., а город дал около 4 млн. рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ