В Бурятии задержали перевозчика более 20 кг незаконно добытого омуля

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается в 320 тыс рублей



В Бурятии в рамках проведения второго этапа операции «Путина-2021» в Кабанском районе в селе Нюки автоинспекторы остановили автомобиль, в салоне которого находились 21 килограмм байкальского омуля и сеть, сообщили в республиканском МВД.



Водитель машины пояснил, что имущество принадлежит его пассажиру. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 320 тысяч рублей.



Предварительно установлено, что неоднократно судимый 25-летний житель поселка Селенгинск попросил своего знакомого свозить его по делам. Со слов злоумышленника, по пути домой они остановились на берегу реки. Водитель остался в машине, а он обнаружил на берегу ящик с байкальским эндемиком и сеть и загрузил в автомобиль.



Возбуждено уголовное дело.



Напомним, что приказом минсельхоза России в 2017 году официально введен и действует по настоящее время абсолютный запрет на промышленный вылов омуля в Чивыркуйском заливе, бассейне реки Баргузин, в заливах Посольского и Истокского соров и в реке Селенга. Рыбу нельзя добывать даже в виде прилова. Размер причиненного ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей.



Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, заведомо добытой преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность по статье 175 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи – лишение свободы до двух лет.



Фото: МВД по Бурятии





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