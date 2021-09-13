Жители Бурятии смогут ввозить праворульные иномарки в следующем году без ЭРА-ГЛОНАСС

Мораторий установки этой системы на праворульные машины продлен из-за возможного роста цен и конфликта оборудования



Жители Дальнего Востока до 3 декабря 2022 года смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



В регионах ДФО уже несколько лет на это требование действует мораторий, который продлевался в декабре 2020 года и теперь продлён до конца 2022. Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Решение принято по итогам рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в Хабаровский край, где губернатор края Михаил Дегтярёв предложил идею о продлении моратория полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Полпред оценил проект и обсудил его с премьер-министром, который тоже одобрил предложение.



Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Эта система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привела бы к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.



Фото: egov-buryatia.ru



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