В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле дацана на Красногвардейской

В ближайшее время состоится итоговая приемка объекта





В Октябрьском районе Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили дорогу по улицам Красногвардейская и Заудинская. Участок протяженностью 520 метров ремонтировала подрядная организация «СК Олимп», сообщили в Минтрансе Бурятии.

Дорожники отфрезеровали старое дорожное полотно и покрыли его свежим асфальтобетоном в два слоя, также были установлены новые бортовые камни. Здесь построили тротуары с двух сторон и заасфальтировали парковку возле дацана «Гандан-Жамба-Лин». Выполнены и последние штрихи – нанесена разметка, установлены дорожные знаки.





«Контролю при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» уделяется пристальное внимание. Есть и комиссионные проверки и лабораторные. Только после проверки качества подписывается акт о вводе дороги. Если же подрядчик, недобросовестно выполнил свои работы, ему выписывается предписание с требованием устранить нарушения» - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.





По просьбам жителей дорожное полотно по Красногвардейской во время ремонта продлили на пару метров, которое по проекту не доходило до крайнего дома улицы.Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей. В ближайшее время состоится итоговая приемка объекта с участием рабочей группы по контролю качества дорожных работ и общественников.Напомним, в этом году в городе будет отремонтировано 29 новых участков дорог с учетом экономии на торгах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На строительство всех объектов выделена сумма в размере 700 млн рублей.Фото: Минтранс Бурятии