В стационарах Бурятии лечатся от коронавируса 335 пациентов

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 57 640



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 640. Это на 75 случаев больше, чем было во вторник. Из них 49% (28 028) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 807 человек, трое - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 58 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 345 человек.



В стационарах получают лечение 335 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 288. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет –24), на ИВЛ –17 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 934 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 404 (+32) человек, дополнительно сняты с наблюдения 91 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 459 коек: занято – 335, свободно – 124 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,9%.



За сутки проведено исследований от 2 080 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 494 850 исследований.



Завершили вакцинацию 281 305 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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