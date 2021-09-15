В Забайкалье задержаны пять бандитов, убивавших в начале 2000-х

Им инкриминируются убийства семи человек и пять разбойных нападений на бизнесменов



В Забайкалье расследуются уголовные дела в отношении четырех жителей края и одного жителя города Кемерово по статьям УК РФ «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «убийство двух и более человек», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, обвиняемые, являвшиеся членами организованной преступной группы, в период 2001-2007 годов совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья. В том числе, убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги.



Эти преступления были выявлены в ходе совместной кропотливой работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР и оперативников шестого отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны. В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела. Следователями СКР проводится систематическая работа по установлению лиц, причастных к совершению преступлений прошлых лет, для обеспечения принципа неотвратимости наказания.



Расследование продолжается.



Фото: zabaykalye.sledcom.ru



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