В Монголии объявили НЭП в условиях пандемии

Власти страны оценят реалии глазами бизнеса и будут переходить «от социального обеспечения к труду»



«Активизация восстановления экономики в условиях пандемии» - такой стала главная тема консультативной встречи между государственным и частным секторами, состоявшейся по инициативе президента Монголии, сообщает



Целью мероприятия стало – выслушать мнения и инициативы предпринимателей и частного сектора относительно правовой среды для восстановления экономики, налоговой реформы, государственно-частного партнерства, стимулирования инвестиций и создания благоприятной бизнес-среды.



Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выступил с докладом «Новая политика восстановления для оживления экономики во время пандемии». В начале своего выступления премьер-министр дал краткий обзор международной ситуации в связи с пандемией COVID-19, глобальным транспортно-логистическим кризисом и задержками и подчеркнул важность защиты и поддержки экономики при одновременной защите общественного здоровья во время пандемии.



Новая политика восстановления направлена на обеспечение политической и макроэкономической стабильности, активизацию государственно-частного партнерства, создание благоприятной деловой среды, улучшение условий для иностранных и отечественных инвестиций и осуществление фискальных реформ.



«Правительство должно взглянуть на это глазами деловых людей. Мы пытаемся избавиться от бюрократии путем оцифровки государственных услуг. Важно улучшить условия для иностранных и внутренних инвестиций, сохранить их стабильность и создать безбарьерную среду», - сказал премьер-министр.



Кроме того, он рассказал о бюджетной реформе. В этом контексте будут проведены реформы для повышения эффективности, прозрачности, подотчетности и доходности государственных компаний.



Реформа «от социального обеспечения к труду» направлена на поддержку трудоспособных и малообеспеченных людей посредством трудоустройства, а не социального обеспечения.



Необходимое финансирование будет предоставлено для уменьшения пробок на дорогах в Улан-Баторе, децентрализации и сбалансированного развития городов и сельских районов.



Государство, придерживаясь принципа, что оно не будет выполнять функции, которые может выполнять частный сектор, перейдет к системе закупок услуг, основанной на «стандартах- качестве-конкуренции».



Структура государственной службы будет реформирована, а заработная плата и социальные гарантии государственных служащих будут улучшены за счет делегирования полного расходования общего финансирования организациям здравоохранения, образования, искусства и культуры и научным организациям на основе результатов, производительности и качества.



Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в начале своей речи он выразил глубокие соболезнования всем жителям страны, потерявшим родных и близких из-за коронавируса. Подчеркнув, что благодаря усердию правительства, которое потратило немало средств и ресурсов на борьбу с коронавирусом, видны положительные показатели, он напомнил важность создания благоприятной правовой среды для ускорения восстановления экономики и реализации стратегии по переходу от социальной помощи к труду, от добычи к переработке полезных ископаемых и от импорта к экспорту.



«Нам необходимо активизировать реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов стратегического значения, построить экспортоориентированные перерабатывающие заводы и фабрики, создать больше рабочих мест и стать страной-производителем и экспортером», - заявил он.



При этом, по его словам, особое внимание следует обратить основным экономическим принципам, таким как осуществление оптимальной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и сохранение макроэкономической стабильности, в том числе накопление достаточных валютных резервов и удерживание строгой финансовой дисциплины и т.д.



Он также отметил важность тесного и эффективного сотрудничества и взаимопонимания между государственным и частным секторами и инвесторами, чтобы ускорить процесс восстановления экономики и преодолеть пандемию с минимальным ущербом.



Фото: montsame.mn «Активизация восстановления экономики в условиях пандемии» - такой стала главная тема консультативной встречи между государственным и частным секторами, состоявшейся по инициативе президента Монголии, сообщает МОНЦАМЭ Целью мероприятия стало – выслушать мнения и инициативы предпринимателей и частного сектора относительно правовой среды для восстановления экономики, налоговой реформы, государственно-частного партнерства, стимулирования инвестиций и создания благоприятной бизнес-среды.Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выступил с докладом «Новая политика восстановления для оживления экономики во время пандемии». В начале своего выступления премьер-министр дал краткий обзор международной ситуации в связи с пандемией COVID-19, глобальным транспортно-логистическим кризисом и задержками и подчеркнул важность защиты и поддержки экономики при одновременной защите общественного здоровья во время пандемии.Новая политика восстановления направлена на обеспечение политической и макроэкономической стабильности, активизацию государственно-частного партнерства, создание благоприятной деловой среды, улучшение условий для иностранных и отечественных инвестиций и осуществление фискальных реформ.«Правительство должно взглянуть на это глазами деловых людей. Мы пытаемся избавиться от бюрократии путем оцифровки государственных услуг. Важно улучшить условия для иностранных и внутренних инвестиций, сохранить их стабильность и создать безбарьерную среду», - сказал премьер-министр.Кроме того, он рассказал о бюджетной реформе. В этом контексте будут проведены реформы для повышения эффективности, прозрачности, подотчетности и доходности государственных компаний.Реформа «от социального обеспечения к труду» направлена на поддержку трудоспособных и малообеспеченных людей посредством трудоустройства, а не социального обеспечения.Необходимое финансирование будет предоставлено для уменьшения пробок на дорогах в Улан-Баторе, децентрализации и сбалансированного развития городов и сельских районов.Государство, придерживаясь принципа, что оно не будет выполнять функции, которые может выполнять частный сектор, перейдет к системе закупок услуг, основанной на «стандартах- качестве-конкуренции».Структура государственной службы будет реформирована, а заработная плата и социальные гарантии государственных служащих будут улучшены за счет делегирования полного расходования общего финансирования организациям здравоохранения, образования, искусства и культуры и научным организациям на основе результатов, производительности и качества.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в начале своей речи он выразил глубокие соболезнования всем жителям страны, потерявшим родных и близких из-за коронавируса. Подчеркнув, что благодаря усердию правительства, которое потратило немало средств и ресурсов на борьбу с коронавирусом, видны положительные показатели, он напомнил важность создания благоприятной правовой среды для ускорения восстановления экономики и реализации стратегии по переходу от социальной помощи к труду, от добычи к переработке полезных ископаемых и от импорта к экспорту.«Нам необходимо активизировать реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов стратегического значения, построить экспортоориентированные перерабатывающие заводы и фабрики, создать больше рабочих мест и стать страной-производителем и экспортером», - заявил он.При этом, по его словам, особое внимание следует обратить основным экономическим принципам, таким как осуществление оптимальной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и сохранение макроэкономической стабильности, в том числе накопление достаточных валютных резервов и удерживание строгой финансовой дисциплины и т.д.Он также отметил важность тесного и эффективного сотрудничества и взаимопонимания между государственным и частным секторами и инвесторами, чтобы ускорить процесс восстановления экономики и преодолеть пандемию с минимальным ущербом.Фото: montsame.mn

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