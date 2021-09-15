В Бурятии встретили героев Паралимпиады

Михаила Асташова и Баира Шигаева ждет торжественное чествование в Улан-Удэ



В Улан-Удэ сегодня вернулись теперь уже прославленные спортсмены: двукратный Паралимпийский чемпион по велогонкам Михаил Асташов и бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Баир Шигаев, сообщили в минспорта Бурятии.



«Немного слезы от радости наворачиваются на глазах. Мы рады приветствовать дома, на родной бурятской земле. Вашими победами на Паралимпийских играх вы заставили восхищаться вами всю нашу страну и весь мир. Вы действительно настоящие герои! Пример для нашей подрастающей молодежи, пример не экранный, а настоящих парней, которые живут рядом с нами, которые благодаря силе духа, своему мужеству, своей вере в себя доказали всем и в первую очередь себе, что в этой жизни можно сделать многое, несмотря на жизненные обстоятельства. Мы гордимся и любим вас», - поприветствовал спортсменов министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



Долгожданная встреча спортсменов прошла в аэропорту «Байкал», в ней приняли участие спортивная общественность республики, представители СМИ и жители Бурятии, желающие поздравить лично.



«Очень приятно всех вас видеть. Благодарю за теплый прием всех родственников, друзей и знакомых, и всех тех, кому не безразличны мои успехи. Ваши слова поддержки очень сильно меня подбадривали и мотивировали. Во время гонки, вспоминая эти слова, я не мог подвести всех тех, кто верил в меня, и я работал еще больше, чем мог», - поблагодарил всех Михаил Асташов.



В ближайшие дни состоится торжественное чествование спортсменов на главной площади республики с вручением наград.



Фото: минспорта Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.