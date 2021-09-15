Больница Курумкана получила новое оборудование от ВТБ

Новый аппарат ИВЛ пришелся лечебному учреждению очень кстати





Село Курумкан в Бурятии впервые стало участником благотворительной акции «Мир без слёз» банка ВТБ. В ее рамках Центральная районная больница получила новый аппарат ИВЛ, а ее юные пациенты смогли встретиться с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!» в прямом эфире инстаграм-проекта @mirbezslez 14 сентября.

Кроме закупки оборудования, обязательная часть проекта «Мир без слёз» — детские праздники для пациентов больниц с участием героев программы «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии они перенесены в онлайн-формат. Теперь в прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретиться с Филей и Степашкой могут не только дети, которые в это время находятся в больнице, но и юные зрители из любой точки мира. Присоединиться к живому общению с героями, принять участие в викторине и выиграть призы может каждый.





Как сообщили в пресс-службе банка, цель благотворительной программы ВТБ — помощь детским государственным медицинским учреждениям по всей России.В этом году новое медицинское оборудование в рамках проекта получила Курумканская центральная районная больница. Банк ВТБ передал учреждению аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для отделения реанимации и интенсивной терапии детского стационара.По словам главного врача больницы Баирмы Банаевой, имеющийся в учреждении аппарат морально устарел, поэтому новый стал своевременным подарком.«Аппарат искусственной вентиляции необходим для выхаживания недоношенных детей, которые ещё не могут сами дышать, а также маленьким пациентам с заболеваниями органов дыхания, особенно в период пандемии. Мы все желаем, чтобы наши дети не болели, но должны быть готовы к любым ситуациям, учитывая отдаленность района», - сказала она.«Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности Банка ВТБ — развитие детского здравоохранения в России. Вот уже 18 лет, в рамках благотворительной программы «Мир без слёз», мы оказываем системную помощь тем, кто в ней нуждается. Ежегодно в акциях программы участвуют медицинские учреждения по всей стране, и мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок получал качественные медицинские услуги по месту жительства», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 75регионах России. В Бурятии участником акции трижды становилась Детская республиканская клиническая больница Улан-Удэ. Курумкан вошел в благотворительную программу впервые.В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых - Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Йошкар-Ола, Хабаровск, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Элиста, Салехард и Анадырь.Фото: предоставлено банком ВТБ