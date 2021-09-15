Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход отопительного сезона

В столице Бурятии из 2175 многоквартирных домов к отоплению подключены 1595



В столице Бурятии, где отопительный сезон начался досрочно, вчера из 2175 многоквартирных домов к отоплению подключены 1595 домов. Также подключены 210 из 232 социальных объектов. Разница обусловлена отказом подключения учреждений здравоохранения, сообщил сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время проверки хода отопительного сезона.



Он совместно с генеральным директором ТГК-14 Алексеем Лизуновым, председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым, руководителем администрации Октябрьского района Андреем Муравьевым проверил ряд объектов городской теплоэнергетики: котельную «Юго-Западная», повысительно-насосную станцию 22 и ТЭЦ- 2.



«У нас сложная эпидемиологическая ситуация, в весенне-летний и летне-осенний периоды люди заболевают ОРВИ и другими простудными заболеваниями. Чтобы снизить риск заболеваний, мы решили в этом году начать отопительный сезон раньше. С 6 сентября начали заполнять трассы, ставить их на циркуляцию, выстроили совместно с управляющими компаниями график подключения домов», – отметил Игорь Шутенков.



На котельной «Юго-Западная» энергетики продемонстрировали мэру обновленное оборудование. Здесь капитально отремонтирован котел №6, завершается реконструкция вспомогательного оборудования, рассказали в пресс-службе городской адмиистрации.



«В этом году предусмотрена замена циклонов на котлах № 6 и № 7. По котлу №6 работы все закончены, на следующей неделе по графику переходим к котлу №7. Замена батарейных циклонов – это актуальная тема с точки зрения экологии. На протяжении последних лет мы планомерно проводим замену газоочистного оборудования и отладку режимов. Уже в прошлый отопительный сезон это дало положительный результат. В этот сезон созданы все условия, чтобы минимизировать выбросы от сжигания топлива», – сказал Алексей Лизунов.



В свою очередь Игорь Шутенков напомнил, что на котельной есть дополнительная производственная мощность для продолжения застройки юго-запада города.



«Здесь всего шесть котлов. Сейчас работает один. В пиковые нагрузки будут включаться три котла, еще три котла в резерве. Кроме того, за моей спиной содержится ячейка для установки котлов, которые будут производить бездымное топливо, – отметил он. – Мы вошли в программу «Чистый воздух» с 2024 года. При наличии финансирования начнем реконструкцию котельной, которая будет производить бездымное топливо и для других котельных, и для частного сектора».



На другом объекте – ТЭЦ-2 за время летней ремонтной кампании капитально отремонтировали три котла № 2, 3, 4. Котел №1 по плану будет выведен в ремонт 27 сентября. А 13 сентября часть потребителей была переключена на ТЭЦ-2.



В целом в этом году проведена большая работа по подготовке к новому отопительному сезону. «По капитальному ремонту теплосетей в этом году по плану 11 км – 58 участков. По ремонту четырех котлов все работы завершены. На сегодняшний день все работы по железу мы закончили, ведется работа по благоустройству. Все подключено, резерв имеется, к сезону готовы», – подчеркнул директор «Улан-Удэнского энергетического комплекса» (филиал ТГК-14) Андрей Соболев.



Фото: ulan-ude-info.ru



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