В одном из соцучреждений Улан-Удэ обнаружено лже-молоко

Оно произведено в Армавире и фальсифицировано растительными жирами



В Улан-Удэ обнаружено фальсифицированное питьевое ультрапастеризованное молоко «Милушка» (3,2%), произведенное ООО «Южный молочный завод» (г. Армавир). В ходе мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в рамках государственного задания специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрали пробы молока, сообщили в пресс-службе управления.



Проба отобрана в одном из социальных учреждений Улан-Удэ и отправлена в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. В результате исследований установлена фальсификация растительными жирами по составу стеринов (обнаружены В-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), наличие которых в пищевой продукции недопустимо.



По требованию управления Россельхознадзора хозяйствующим субъектом, где была отобрана проба, приняты все необходимые меры для предотвращения причинения возможного вреда, связанного с обращением молока. На основании собранных материалов Южное межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предписание о прекращении действия декларации о соответствии на данную продукцию.



Фото: 38fsvps.ru



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