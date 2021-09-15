Жители Улан-Удэ возмущены резким ростом цен на дрова

Стоимость машины топлива доходит до 40 тысяч рублей



В столице Бурятии поднимается волна возмущения из-за цен на дрова. Стоимость большой машины дров сейчас доходит до 40 тысяч рублей. За "маленькую" просят от 6 до 12 тысяч. Такое положение дел горожан, живущих в частном секторе, не устраивает.



"Начинается отопительный сезон и происходит какой-то треш с дровами. Машина стоит сорок тысяч. СОРОК ТЫСЯЧ КАРЛ! Ребята, да вы офонарели! Вы объясните мне неграмотному, откуда такая цена?", - возмущается анонимный пользователь.







"40 к (тысяч, - прим. ред.) реально есть цена. Мне вот интересно, в прошлом году 10-15 к было, за ту же машину, в этом 40 к. Говорят бензин в цене поднялся, да поднялся, но не на 150%!!! Рубль разница, зато ценник вырос, типа работа тяжёлая, а в прошлом году видимо легче было. ... Предлагаю с каждого тогда доки на лес спрашивать, а то возят по чёрному, ещё и ценник задирают", - уверены горожане.



Отметим, на одном из известных сайтов бесплатных объявлений маленькую машину дров предлагают по цене от 6 тысяч рублей. И с этим жители частного сектора мириться не желают.



"Да даже 6 тысяч - это очень дорого. Они там пилят по-тихой, и такие цены ломят. Еще и сырые попадаются", - комментируют жители Бурятии.



Между тем, в Бурятии также подорожал уголь. Как ранее писал "Номер один",



Фото: "Номер один"









В столице Бурятии поднимается волна возмущения из-за цен на дрова. Стоимость большой машины дров сейчас доходит до 40 тысяч рублей. За "маленькую" просят от 6 до 12 тысяч. Такое положение дел горожан, живущих в частном секторе, не устраивает."Начинается отопительный сезон и происходит какой-то треш с дровами. Машина стоит сорок тысяч. СОРОК ТЫСЯЧ КАРЛ! Ребята, да вы офонарели! Вы объясните мне неграмотному, откуда такая цена?", - возмущается анонимный пользователь."40 к (тысяч, - прим. ред.) реально есть цена. Мне вот интересно, в прошлом году 10-15 к было, за ту же машину, в этом 40 к. Говорят бензин в цене поднялся, да поднялся, но не на 150%!!! Рубль разница, зато ценник вырос, типа работа тяжёлая, а в прошлом году видимо легче было. ... Предлагаю с каждого тогда доки на лес спрашивать, а то возят по чёрному, ещё и ценник задирают", - уверены горожане.Отметим, на одном из известных сайтов бесплатных объявлений маленькую машину дров предлагают по цене от 6 тысяч рублей. И с этим жители частного сектора мириться не желают."Да даже 6 тысяч - это очень дорого. Они там пилят по-тихой, и такие цены ломят. Еще и сырые попадаются", - комментируют жители Бурятии.Между тем, в Бурятии также подорожал уголь. Как ранее писал "Номер один", "черное золото" выросло в цене на 40% . Увеличение стоимости на самый низкосортный бурый уголь, используемый местным населением для отопления жилищ, произошло 1 сентября.Фото: "Номер один"

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