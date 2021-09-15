Всероссийская перепись населения стартует в Бурятии в октябре

Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин



Всероссийская перепись населения стартует в Бурятии с 15 октября и продлится по 14 ноября. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили в правительстве Бурятии.



Самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги» жители республики смогут в период с 15 октября по 8 ноября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.



Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года.



"Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы", - добавили в республиканском правительстве.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.