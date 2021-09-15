В Бурятии росгвардейцы задержали омулевых браконьеров



Изъяты 40-метровая рыболовная сеть и более 20 хвостов байкальского эндемика





В Бурятии в рамках операции «Путина-2021» сотрудники ОМОН во взаимодействии с полицейскими заметили в вечернее время лодку в дельте реки Селенга близ села Инкино Кабанского района, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Устроив засаду, сотрудники задержали двух граждан, когда они причалили к берегу и грузили рыбу и снасти в мотоцикл. При досмотре правоохранители обнаружили у них 40-метровую рыболовную сеть и более 20 хвостов байкальского омуля, добытого незаконным путем.



Задержанные 28 и 19-летние жители Кабанского района доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Предварительный ущерб государству от противоправной деятельности превышает 150 тысяч рублей.



Фото: Росгвардия



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.