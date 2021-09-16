В Бурятии «криптовалютчики» нагрели энергетиков

Майнеры потребили почти полмиллиона киловатт-часов, не заплатив ни копейки





Местный филиал ПАО «Россети Сибирь» «Бурятэнерго» пытался взыскать с «хитрых» потребителей деньги за бездоговорное потребление электроэнергии, но неожиданно попал впросак.

Энергетики с треском проиграли дело в Октябрьском райсуде. Представители сетевой энергетической компании не сумели доказать в первой инстанции, что бездоговорное потребление допустили именно те, на кого ими подан иск.В центре конфликта оказалось нежилое помещение, где активно потребляли электричество. Энергетики имели основания полагать, что там располагалась «майнинговая ферма», зарабатывавшая своим хозяевам криптовалюту. Как известно, это довольно энергозатратное дело. Но прямых доказательств не было. Но, собственно, суть не в том, на какие цели использовали энергию потребители, а в том, что это делалось некорректно.Инспекторы «Бурятэнерго», проводя проверку по одному из адресов, обнаружили факт самовольного подключения к электрической сети. Отметим, нежилое строение находилось в своеобразном «черном списке» - ранее оно уже попадало под полное ограничение потребления.Виновным потребителем был провозглашен гражданин Яковлев. Первоначально именно ему вменили в вину нелегальное использование электроэнергии через самовольное присоединение – найден кабель, подключенный к одной из ближних электроопор ВЛ-10 кВ.На процесс улан-удэнец не явился. Пришлось выносить заочное решение. С мужчины постановили взыскать более 2 млн 664 тыс. рублей и большую пошлину. Дело о взыскании с человека такой большой суммы могло бы стать процессом года, но не тут то было. От ответчика поступило возражение, и заочное решение отменено самим же райсудом.Кстати, история с самого начала была бурной. Так, энергетики не сразу смогли попасть на объект – сначала их не пускали. Рассказывают, что когда проверка пыталась зайти, на место быстро подъехал один из бывших депутатов города Улан-Удэ.Экс-депутат утверждал, что деятельность в здании ведет он, стал что-то доказывать проверяющим. С чего вдруг такое заявлял, осталось непонятным. Есть подозрение, что он мог быть фактическим владельцем, но юридически не имел никакого отношения к этому «электрическому» конфликту и поэтому не участвовал ни в суде, ни в других официальных делах.«Обломавшись» в первый раз, энергетики продолжили попытки получить деньги. Через несколько месяцев они вновь появились в коридорах райсуда с той же темой.Список участников новой «баталии» серьезным образом изменился. Гражданина, «ускользнувшего» от заочного решения, суд исключил из числа соответчиков. Так же как комитет по управлению имуществом города Улан-Удэ (КУИ). КУИ стало просто третьим лицом, к тому же без требований.Предыдущую судебную неудачу «Бурятэнерго» объяснило тем, что считало того ответчика владельцем здания и потребителем энергии и сослалось на ЕГРН. Впоследствии энергетикам стало известно, что помещение, потреблявшее электроэнергию через подстанцию, принадлежит одной женщине, а подстанция – мужчине. С них то и потребовали взыскать стоимость бездоговорного потребления: немного - с первого ответчика и 2,5 млн рублей - со второго. Разумеется, на них же просили возложить расходы на пошлину.Собственником земельного участка, где находились нежилое строение с подстанцией, оказался город Улан-Удэ. Муниципалитет сдавал землю в аренду, но, как заявил представитель КУИ, «на сегодняшний день договор аренды прекращен». Женщина-ответчик тоже сказала, что сдавала свою недвижимость в аренду иному лицу.Расчеты, приложенные к акту о неучтенном потреблении, говорили, что объем «хитро» потребленной электроэнергии составил 498143 кВт/ч. Практически полмиллиона киловатт-часов!Заседания суда несколько раз откладывались. Кроме того, был период, когда судья приболел. Рассмотрение начинали сначала. И в итоге «Бурятэнерго» проиграло. Отказывая в удовлетворении иска, Фемида указала, что энергетики должны были представить доказательства, что именно указанные два ответчика занимались неосновательным обогащением путем бездоговорного потребления электроресурсов.Акт, предъявленный энергетиками, не устроил судью, отказавшегося считать его допустимым и достоверным доказательством. «Составлен в отношении другого лица», - пояснили всем.Кроме того, в ходе выездного судебного заседания - дошло даже до такого – выяснилось, что помещение с указанным кадастровым номером физически отсутствовало на земельном участке.Обстоятельства этой истории, непонятная ссылка на ЕГРН, ненайденное помещение, проигрыш огромного иска – все это выглядит довольно странно. Насколько нам известно, энергетики, какая бы компания это ни была, обычно не испытывают затруднений с доказыванием того, что потребитель должен им денег.Что это - обычная недоработка рядового инспектора-исполнителя, оформлявшего документы о факте нарушения? Или намеренное упущение, в котором при желании можно усмотреть признаки коррупции, сговора с улан-удэнскими «майнерами криптовалют» и действий не в интересах компании «Россети Сибири»? Возможно, никакой промашки вовсе не было и это райсуд не разобрался в сути дела?Думаем, эти моменты должны хорошенько обдумать, прежде всего, в самой компании. Как и то, как возместить убытки, недополученную выручку, если в итоге миллионы рублей не получится ни с кого взыскать.А пока компания «Бурятэнерго» сообщила «Номер один», что судебное решение будет обжаловано в Верховном суде Бурятии.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: скриншот видео с Ютьюба