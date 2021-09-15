В Забайкалье перед судом предстанет «золотой» контрабандист

Россиянин пытался вывезти из РФ в КНР 12 золотых слитков массой более 4 кг



В Забайкалье Даурский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснокаменска. Он обвиняется в контрабанде более 4 кг золота, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



По версии следствия, в мае нынешнего года обвиняемый, предварительно договорившись с неустановленным следствием гражданином Китая, за денежное вознаграждение в 50 тыс рублей пытался переместить из России в КНР 12 золотых слитков массой более 4 кг. При этом, достоверно зная о необходимости подачи письменной таможенной декларации при перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров – золота, он ее в таможенный орган не представил.



Однако в ходе проведения таможенного и пограничного контроля слитки золота были обнаружены и изъяты сотрудниками таможенного поста МАПП Забайкальск и Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Стоимость незаконно перемещаемого товара превысила 17 млн рублей.



В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме.В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР .



Санкция статьи предусматривает в т.ч. наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.