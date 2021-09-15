Четыре вагона-ресторана включены в состав поезда, везущего по Транссибу детей

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» уже посетили Кругобайкальскую железную дорогу



В Иркутске на железнодорожный вокзал прибыл сегодня поезд с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». А накануне ребята побывали с обзорной экскурсией на Кругобайкальской железной дороге, сообщили в пресс-службе ВСЖД. В Иркутске детей ждет насыщенная экскурсионная программа.



Напомним, поезд с группой из 150 школьников 5 – 7 классов отправился с Казанского вокзала столицы 6 сентября, на специально сформированном составе школьники путешествуют по России – от Москвы до Владивостока по Транссибирской магистрали. Вторая группа школьников отправится по зеркальному маршруту из Владивостока в Москву и посетит Иркутск и КБЖД с 26 по 28 сентября.



В ходе поездки для детей созданы все необходимые условия для комфортного путешествия. Для этого проекта был подготовлен новый состав из 18 вагонов разных категорий для удобного размещения детей и их сопровождающих. Дети обеспечены четырехразовым горячим питанием. Для этого в состав поезда включены четыре вагона-ресторана. В двух дополнительных вагонах-залах у детей и сопровождающих есть возможность провести анимационные и образовательные программы во время путешествия в поезде. Также в состав поезда входят два новых вагона-душа.



Программа предполагает остановки в пути и знакомство с историей и культурой 12 российских городов. В частности, пассажиры туристического поезда в рамках проекта «Большая перемена» посетят достопримечательности Забайкалья и Приамурья, сообщает пресс-служба ЗабЖД. В Читу образовательный поезд прибывает 16 сентября.



Во время остановок в крупных городах юные путешественники знакомятся с их историей, а также интересными объектами промышленности, культуры и спорта. На станциях ЗабЖД пассажиров специального поезда будут приветствовать первые лица Забайкальского края и Амурской области. В Чите для победителей всероссийского конкурса проведут квест «Забайкальская перемена», во время которого на различных локациях организуются краеведческие игры и мини-экскурсии. Путешественники посетят краеведческий музей, Церковь декабристов и дацан.



Также в предварительной программе визита запланировано посещение технопарка «Кванториум» Читинской детской железной дороги. Организаторы предложат встречу в интерактивном формате. Каждая группа ребят пройдет один из 40-минутных мастер-классов, во время которых можно будет сделать памятный значок с помощью 3D-ручки, вырезать брелок на лазерном станке, попутешествовать по виртуальной реальности или устроить гонки на роботах. Все активности для ребят объединены общей темой – развитие роботехники в компании РЖД.



Вечером того же дня образовательный поезд отправится далее по маршруту. Следующей большой остановкой на Забайкальской железной дороге будет станция Ледяная, рядом с которой расположен космодром Восточный. Школьники встретятся с космонавтами, посетят стартовый стол для ракеты-носителя «Союз», побывают в музее космодрома.



Путешествие победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» по Транссибу проходит с 6 сентября по 5 октября 2021 года в два рейса по 15 дней по маршрутам Москва – Владивосток и Владивосток – Москва.



Фото: company.rzd.ru



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