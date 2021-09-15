«ТГК-14» опровергла слухи о забастовках





Генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов и мэр города Игорь Шутенков проверили готовность объектов теплоэнергетиков к зимнему периоду. По состоянию на 14 сентября из 2175 многоквартирных домов к отоплению уже подключены 1893 домов, в оставшиеся квартиры улан-удэнцев тепло поступило сегодня, 15 сентября.

- В этом году отопительный сезон начался шестого сентября, такого никогда не было. У нас сложная эпидемиологическая ситуация, в весенне-летний и летне-осенний периоды люди заболевают ОРВИ и другими простудными заболеваниями. Чтобы снизить риск заболеваний, мы решили в этом году начать отопительный сезон раньше и поняли, что не ошиблись. С 6 сентября начали заполнять трассы, ставить их на циркуляцию, выстроили совместно с управляющими компаниями график подключения домов, – отметил мэр столицы Бурятии.





Как сообщил гендиректор «ТГК-14» Алексей Лизунов, все станции, котельные и тепловые сети работают в штатном режиме. Подключено к теплоснабжению 210 из 232 объектов социальной сферы, а также 1955 из 2175 многоквартирных домов. Сегодня тепло подали во всех оставшиеся жилые дома.

Также Алексей Лизунов прокомментировал слухи о забастовках на предприятии.

- Никакой забастовки нет. В течение года решаются социальные вопросы. Проведены переговоры с профсоюзами, наболевшие вопросы отрегулированы и зафиксированы в соглашениях. В этих соглашениях предусмотрено поэтапное повышение заработной платы, а в коллективном договоре зафиксировано поэтапное повышение льгот и гарантий, которые выплачиваются дополнительно, - пояснил гендиректор компании.

По словам Алексея Лизунова, протестные настроения, которые выражает небольшая группа рабочих «ТГК-14», не что иное как провокации, в которые их втягивают накануне выборов в Госдуму.

Генеральный директор отметил, что по отношению ко всем зачинщикам будут применяться жесткие меры, вплоть до отстранения от работы для предотвращения случаев экстремизма на важных стратегических объектах, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям на уровне региона.

Что касается жалоб на низкие зарплаты, Алексей Лизунов уверяет – оплата труда рабочих является вполне конкурентной.

- Индексация тарифной ставки происходила с 1 апреля на 10%, с 1 июля еще на 6,2%. До 2024 года зарплата будет повышаться еще. Средняя зарплата сейчас составляет 45 тысяч рублей, это на 12% выше прошлого года, - разъясняет Алексей Лизунов.

К слову, у бастующих сотрудников (а это в основном грузчики), зарплата достигает 60 тысяч и более, что для республики является вполне достойной зарплатой.

«ТГК-14» большое внимание уделяет реализации экологической программы, направленной на уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу в рамках реализации программы «Чистый воздух».

- Мы рассматриваем модернизацию юго-западной котельной, и котельной, которая находится в юго-восточной части города для возможности производства бездымного топлива. Сегодня мы были на юго-западной котельной, у нас там шесть котлов, которые полностью прошли капитальный ремонт. Из них три котла в пиковой нагрузке будут работать постоянно, три котла находиться в запасе. И у нас есть еще одна ячейка, как раз-таки для установки специального котла, который будет производить бездымное топливо. То есть будет подавать тепло в теплоноситель при производстве топлива, и на выходе получать еще и такой вот экологически чистый уголь, который мы и будем предлагать нашим горожанам использовать в качестве экологически чистого топлива, - рассказал мэр.





В «ТГК-14» регулярно ремонтируют и обновляют газоочистное оборудование – золоуловители, коэффициент полезного действия которых с каждым годом повышается, а выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются. На золошлакоотвалах регулярно проводятся мероприятия по подавлению пыли и рекультивации.



Фото: администрация г.Улан-Удэ