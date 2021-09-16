В Бурятии все еще ковидно

Число новых заражений коронавирусом за сутки никак не опускается



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 718. Это на 78 случаев больше, чем было в среду. Из них 49% (28 063) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 809 человек, двое - за последние сутки (один старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 62 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.к обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 287 человек.



В стационарах получает лечение 331 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 286. В отделениях реанимации находится 42 пациента (из них старше 65 лет –23), на ИВЛ –21 пациент (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 966 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 423 (+19) человек, дополнительно сняты с наблюдения 54 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 432 койки: занято – 331, свободно – 101 койка. Занятость коечного фонда составляет 76,6%.



За сутки проведено исследований от 2 863 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 497 945 исследований.



Завершили вакцинацию 282 575 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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