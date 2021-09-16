В Бурятии пристав отнял у многодетной матери «путинские» выплаты

Деньги женщине вернули только после вмешательства прокуратуры
В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Хоринского района с жалобой на действия судебного пристава.
«Установлено, что вопреки закону пристав удержал денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, поступившие на счет многодетной матери в соответствии с указом президента РФ. После вмешательства прокуратуры матери четверых детей возвращена незаконно взысканная денежная сумма», - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура также направила представление руководству УФССП Бурятии о привлечении пристава к дисциплинарной ответственности. В настоящее время оно находится на рассмотрении.
Фото: «Номер один»
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