В Бурятии пристав отнял у многодетной матери «путинские» выплаты

Деньги женщине вернули только после вмешательства прокуратуры



В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Хоринского района с жалобой на действия судебного пристава.

«Установлено, что вопреки закону пристав удержал денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, поступившие на счет многодетной матери в соответствии с указом президента РФ. После вмешательства прокуратуры матери четверых детей возвращена незаконно взысканная денежная сумма», - рассказали в надзорном ведомстве.



Прокуратура также направила представление руководству УФССП Бурятии о привлечении пристава к дисциплинарной ответственности. В настоящее время оно находится на рассмотрении.



Фото: «Номер один» «Установлено, что вопреки закону пристав удержал денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, поступившие на счет многодетной матери в соответствии с указом президента РФ. После вмешательства прокуратуры матери четверых детей возвращена незаконно взысканная денежная сумма», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура также направила представление руководству УФССП Бурятии о привлечении пристава к дисциплинарной ответственности. В настоящее время оно находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»

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