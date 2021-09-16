16.09.2021
В Бурятии один человек пострадал в тройном ДТП на федеральной трассе

В Бурятии один человек пострадал в тройном ДТП на федеральной трассе

Пожилой водитель вазовской «копейки» без прав врезался в автомобиль, идущий впереди  

В Бурятии в среду около 16:00 в Кабанском районе 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 без прав, следуя по автодороге Р-258 «Байкал» в 1 км от поселка  Каменск, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Кио Рио», сообщили в республиканской ГИБДД.

После этого «Кио Рио» сталкивается с впереди идущим автомобилем «Тойота Марк 2». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирована 21 авария с  механическими повреждениями машин, в том числе - ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД
ДТП пострадавший виновник


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