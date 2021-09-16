В Бурятии один человек пострадал в тройном ДТП на федеральной трассе

Пожилой водитель вазовской «копейки» без прав врезался в автомобиль, идущий впереди



В Бурятии в среду около 16:00 в Кабанском районе 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 без прав, следуя по автодороге Р-258 «Байкал» в 1 км от поселка Каменск, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Кио Рио», сообщили в республиканской ГИБДД.



После этого «Кио Рио» сталкивается с впереди идущим автомобилем «Тойота Марк 2». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.



В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирована 21 авария с механическими повреждениями машин, в том числе - ДТП с пострадавшими



Фото: ГИБДД



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