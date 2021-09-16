Видео дня: "Это моя последняя нервная клетка убегает от проблем"

Жителей Улан-Удэ насмешил мужчина, бегающий по проезжей части



В социальных сетях появилось видео, которое развеселило пользователей. На кадрах - мужчина, который бегает по проезжей части рядом с движущимися автомобилями.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРИМБУРЯТИЯ БЛОГ 🔞 (@crimburyatia)



В комментариях к посту пользователи не только смеялись, но и высказывали опасения насчет вменяемости мужчины.



"На самом деле это вообще не смешно, человек не адекватен. Кидался под машины, пытался сесть в них и перегораживал дорогу", - пишет один из пользователей.



Другие же активно придумывали подпись к незамысловатому видео:



"Я худею";

"Это моя последняя нервная клетка убегает от проблем";

"Когда мама сказала встретить родственников";

"Батор-навигатор" и т.д.



Видео:

Фото: pixabay.com

В социальных сетях появилось видео, которое развеселило пользователей. На кадрах - мужчина, который бегает по проезжей части рядом с движущимися автомобилями.В комментариях к посту пользователи не только смеялись, но и высказывали опасения насчет вменяемости мужчины.Другие же активно придумывали подпись к незамысловатому видео:Видео: crimburyatia Фото: pixabay.com

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