16.09.2021
Видео дня: "Это моя последняя нервная клетка убегает от проблем"

Видео дня: "Это моя последняя нервная клетка убегает от проблем"

Жителей Улан-Удэ насмешил мужчина, бегающий по проезжей части

В социальных сетях появилось видео, которое развеселило пользователей. На кадрах - мужчина, который бегает по проезжей части рядом с движущимися автомобилями. 



В комментариях к посту пользователи не только смеялись, но и высказывали опасения насчет вменяемости мужчины.

"На самом деле это вообще не смешно, человек не адекватен. Кидался под машины, пытался сесть в них и перегораживал дорогу", - пишет один из пользователей.

Другие же активно придумывали подпись к незамысловатому видео:

"Я худею";
"Это моя последняя нервная клетка убегает от проблем";
"Когда мама сказала встретить родственников";
"Батор-навигатор" и т.д.

Видео: crimburyatia
Фото: pixabay.com
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