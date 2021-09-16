В Улан-Удэ сняли круглосуточное дежурство на Левом берегу

Ситуация остается на внутреннем контроле районных администраций города и городского управления по ЧС



В Улан-Удэ в связи со снижением уровня воды на реке Селенга с 16 сентября снято круглосуточное дежурство выездного штаба на Левом берегу, сообщили в администрации города.



Ситуация остается на внутреннем контроле районных администраций города и управления по ЧС администрации Улан-Удэ. Мониторинг водного уровня на реках Селенга и Уда, где отмечается спад уровня воды, продолжается.



Напомним, сегодня на Селенге в районе Улан-Удэ уровень воды остался на вчерашней отметке и составляет 230 см, на Уде - 116 см.



Работа администраций районов по оценке ущерба и определения размера выплат продолжается в установленном режиме. Оставить заявку на обследование можно через: ЕДДС - 051, 21-36-65; администрацию Советского района по тел.: 22-75-88; администрацию Октябрьского района по тел.: 41-55-33.



Фото: ulan-ude-info.ru





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