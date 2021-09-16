В Бурятии достроили дорогу на Щучье озеро

На 14 км трассы потратили более 560 млн рублей





В Селенгинском районе Бурятии после реконструкции открыли участок дороги на «Щучку». На реконструкцию 14 километров дороги «Тохой - Турбаза «Щучье озеро - Родник» из федерального бюджета выделили более 560 млн рублей.

«Сегодня прекрасная погода и мы вводим в эксплуатацию достойный объект. Это действительно большое событие, ведь для многих жителей Бурятии и гостей Щучье озеро является местом притяжения. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы искупаться в прозрачной воде озера. Теперь мы будем ездить отдыхать сюда с комфортном. Проект реализовывался благодаря федеральной программе «Туризм»», - отметил на открытии объекта зампред правительства Бурятии Евгений ЛуковниковКак сообщили в республиканском Минтрансе, подрядной организацией был выполнен полный комплекс мероприятий и работ, связанных с улучшением автомобильной дороги: обновлено дорожное покрытие (двухслойное асфальтобетонное покрытие, толщина покрытия 12 см), проведено переустройство кабельных и воздушных линий связи, установлено наружное освещение, построена новая система водоотведения с устройством 16 металлических гофрированных труб. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Авто Дом».На участке, проходящем через село Тохой, устроили тротуары с тактильной плиткой, установили светофоры, обустроили три автобусные остановки с автопавильонами.«Стоимость объекта составила порядка 570 млн. рублей. Работы начались в 2020 году. Технологии здесь в принципе все традиционные, это двухслойное покрытие на основании из ПГС. Сам объект довольно таки сложный, он насыщен разными коммуникациями, ливневыми сооружениями, водоотводами. Что касается качества, то здесь я бы хотел отметить работу подрядной организации, она показала себя на высшем уровне, замечания были минимальные. И самое главное что, все работы были выполнены в минимальные сроки», - сказал министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Фото: Минтранс Бурятии