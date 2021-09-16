ВСЖД помогла более 120 пострадавшим от паводка в Бурятии

Средства на приобретение предметов первой необходимости перечислены жителям поселков Наушки и Хоронхой



Восточно-Сибирская железная дорога продолжает оказание помощи сотрудникам, пострадавшим в результате паводка в Бурятии. В настоящий момент 72 работника РЖД и 52 ветерана магистрали получили выплаты в размере 10 тысяч рублей из дорожного благотворительного фонда «Забота», сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Средства на приобретение предметов первой необходимости перечислены жителям поселков Наушки и Хоронхой, чье имущество по решению региональной оценочной комиссии признано пострадавшим в результате паводка.



На месте паводка проведена встреча с пострадавшими работниками дороги, участие в которой приняли руководители Восточно-Сибирской магистрали, а также дорожной профсоюзной организации. По ее итогам на контроль взята работа по обеспечению населения питьевой водой, а также обсуждены вопросы приобретения дров, откачки воды из подполий, восстановления стабильного электроснабжения и комиссионного обследования имущества пострадавших и др.



В настоящий момент в списках пострадавших числятся более 170 железнодорожников и ветеранов магистрали. Наводнение серьезно повредило их дома, имущество и приусадебные участки. Все собранные средства будут адресно перечислены пострадавшим для приобретения предметов первой необходимости.



Для работников ВСЖД запущена горячая линия по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия. Железнодорожники и пенсионеры могут обратиться по номеру телефона 89294713301.



На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается добровольный сбор средств в пользу пострадавших от паводка. Принять участие могут все желающие, перечислив любую посильную сумму по следующим реквизитам:



Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Забота»

ИНН 3808061426;

КПП 380801001;

664083, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 249А.

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москве

БИК 044525411;

к/с 30101810145250000411;

р/с 40703810908030000245.



Фото: egov-buryatia.ru

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