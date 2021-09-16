В небе Бурятии на максимальных высотах кружат «Орланы»

Военные дроны выполняют задачи для обеспечения войск ВВО



Беспилотные летательные аппарата «Орлан – 10» широко применяются в ходе проведения занятий по боевой подготовке и учениях с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. БЛА осуществляют полеты на максимальных высотах и расстояниях, сообщили в пресс-службе ВВО.



БЛА, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.



В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с БЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приемах, что позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий.



В ходе проведения двухсторонних батальонных тактических учений на полигоне Бурдуны, военнослужащие с применением комплексов с БЛА отработали задачи по ведению фото- и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника при плохой видимости, сильном ветре до 10 м/с, в том числе и ночью с помощью инфракрасных камер установленных на БЛА.



Полеты БЛА выполнялись на максимальных высотах - до 2 км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.



Основной целью работы расчетов комплексов с БЛА являлось уменьшение временных показателей передачи данных после обнаружения условного противника.



Фото: function.mil.ru



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