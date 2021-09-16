Жители левобережья Улан-Удэ получат помощь из резервного фонда Бурятии

Обладателями сумм от 10 до 100 тысяч рублей станут почти 300 человек, пострадавших от паводка



В Бурятии будет выделено 52,2 млн рублей из резервного фонда региона администрации Улан-Удэ на ликвидацию ЧС, вызванной паводком из-за подъема реки Селенга. Соответствующее решение приняла сегодня Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии, сообщили в правительстве республики.



В ходе работ по ликвидации последствий паводков в левобережной части города планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс рублей 244 гражданам, по 50 тыс рублей в связи с частичной утратой имущества – 43 жителям, по 100 тыс рублей в связи с полной утратой имущества – девяти жителям левобережья.



Также 1,1 млн рублей будет направлен на ремонт цокольного этажа средней общеобразовательной школы № 44, продолжится восстановление береговой полосы протоки Степная и реки Селенга по ул. Ольхонская, работы по устройству насыпи в пройме Селенги и протоки Степная для защиты частных домов от подтопления. Будет проведена санитарная очистка и обеззараживания территории после паводка.



Работа администраций городских районов в части оценки ущерба и определения размера выплат продолжается. Оставить заявку на обследование можно по номерам: ЕДДС - 051, 21-36-65; Администрации Советского района по тел.: 22-75-88; Администрации Октябрьского района по тел.: 41-55-33.

Фото: egov-buryatia.ru



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