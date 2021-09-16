В Бурятии лесники и волонтёры высадят 10 тысяч сеянцев сосны

В рамках акции они восстановят 35 гектаров погибшего леса
В посадках принимают участие члены школьных лесничеств, сотрудники коммерческих и государственных ведомств – всего около 300 человек.
"Акция "Сохраним лес" проводится по всей России. В прошлом году около миллиона участников со всей страны высадили 40 млн деревьев", - добавили в республиканском правительстве.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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