В Бурятии лесники и волонтёры высадят 10 тысяч сеянцев сосны

В рамках акции они восстановят 35 гектаров погибшего леса



В Бурятии лесники и волонтёры в рамках акции «Сохраним лес» высадят 10 тысяч сеянцев сосны. Так они восстановят 35 га погибшего леса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В посадках принимают участие члены школьных лесничеств, сотрудники коммерческих и государственных ведомств – всего около 300 человек.



"Акция "Сохраним лес" проводится по всей России. В прошлом году около миллиона участников со всей страны высадили 40 млн деревьев", - добавили в республиканском правительстве.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Бурятии лесники и волонтёры в рамках акции «Сохраним лес» высадят 10 тысяч сеянцев сосны. Так они восстановят 35 га погибшего леса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В посадках принимают участие члены школьных лесничеств, сотрудники коммерческих и государственных ведомств – всего около 300 человек."Акция "Сохраним лес" проводится по всей России. В прошлом году около миллиона участников со всей страны высадили 40 млн деревьев", - добавили в республиканском правительстве.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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