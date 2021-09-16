Вячеслав Дамдинцурунов выступил против переработки опасных отходов в Улан-Удэ

Обсуждение инициативы продолжается



Вопрос о предоставлении земли потенциальному инвестору рассмотрели недавно в комитете по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ. Планируется, что в столице Бурятии будет развернута переработка и обезвреживание опасных отходов.



Предварительное определено место в поселке Энергетик, за ТЭЦ-2. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Михаила Мясищева, в случае одобрения вопрос о выделении участка будет внесен на ближайшую сессию горсовета – 22 сентября.



- Депутаты намерены рассмотреть все документы, в том числе экологические и санитарно-эпидемиологические, и только после этого будут принимать решение, - заявил зампред комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ Анатолий Сахнов.



Намерение построить в черте города такой завод уже вызвало негодование со стороны общественности и критику со стороны власти. Так, министр спорта и молодежной политики, заместитель председателя республиканской комиссии по ЧС Вячеслав Дамдинцурунов выступил в соцсетях с заявлением:



- Я категорически против данного проекта и обращаюсь лично к мэру города Улан-Удэ Игорю Юрьевичу Шутенкову, к депутатам городского совета, чтобы пересмотрели это решение. Считаю, что самое главное – это здоровье и безопасность жителей города Улан-Удэ. Если такое предприятие создавать, то создавать его далеко от города и от населенных пунктов.



Учитывая экологические особенности Бурятии, а также ее близость к Байкалу, подобные проекты должны находиться на особом контроле. Ведь любое неверное решение может привести к экологической катастрофе.



Впрочем, окончательное решение по выделению земельного участка пока не принято. Обсуждение этого вопроса продолжается.



Фото: pixabay.com





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